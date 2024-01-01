تركي آل الشيخ لبرنامج “بودكاست عمار”: فزت بـ”بيراميدز” على الأهلي والزمالك واشتريت ألميريا الإسباني لأبتعد عن جو التعصب

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، في تقييم تجربته بالرياضة المصرية: "أسسنا نادي بيراميدز في أسبوعين ووصلنا إلى المركز الثالث في الدوري المصري، وهزم الناديين الكبار الأهلي والزمالك في الذهاب والإياب".

وأضاف "آل الشيخ"، في أول حلقات برنامج "بودكاست عمار" الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي على منصة "شاشا"، أن تلقى عرضا لشراء "إي سي ميلان" بعد مغادرته مصر، لكنه أثر البعد عن الإثارة والتوتر التي سببتها له الرياضة، ولذا كان أقرب لعرض نادي ألميريا الإسباني، لبعده عن دائرة التعصب والمشكلات التي سببتها الرياضة في السعودية وفي مصر.

حلقة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه هي الأولى في برنامج عمار تقي الجديد على منصة "شاشا"، وتذاع على جزئين اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، ومن المقرر أن تطرق إلى جوانب عدة من مواقف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وحياته الشخصية.