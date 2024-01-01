مشاركون أمريكيون في “فود ترك” الرياض للوئام: السعوديون رائعون.. وسنسعى للقدوم إلى الرياض مجددا

جمال المرشدي - الرياض

عبر عدد من المشاركين والزائرين عن سعادتهم بالحضور والمشاركة في مهرجان "فود ترك" المقام ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time.

وقال زيزو ترك مشارك من الولايات المتحدة الأمريكية في حديثه للوئام إن مشروعه بدأ من عام 1980، مشيدا بالتنظيم غير المسبوق الذي شهده المهرجان، مضيفا: "التنظيم رائع والسعوديون أشخاص رائعون وسعدت بالمشاركة وأسعى للحضور مجددا إلى الرياض".

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وأشاد محمد الجناحي من الإمارات بالفعاليات المختلفة التي شهدها الحدث، مشيرا إلى أن التظيم جيد في عملية الدخول والخروج، فضلا عن تنوع المطاعم الموجودة.

فيما قال عبد المحسن العنزي، إن الفعاليات بالمهرجان مميزة، وهناك نكهات من كل دول العالم، مشيرا إلى أنها بدت وكأن الرياض تحتضن جميع النكهات العالمية.

يشكل مهرجان "فود ترك" المقام ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، حدثاً فريداً يجمع في مكان واحد أشهى الأكلات من الولايات المتحدة الأمريكية إلى آسيا فأوروبا وصولاً إلى أمريكا اللاتينية، لينقلها إلى العاصمة الرياض.

ويقدم المهرجان أفضل قائمة "للفود ترك" على مستوى العالم بين وجبات اللحوم والدجاج والنودلز والبيتزا ومشروبات القهوة بأنواعها.

ويوفر مهرجان "فود ترك" أشهر الأطباق العالمية لأول مرة في المملكة، ليستمتع الزوار بتجربة المذاقات المتنوعة، منها عربة "Zee new york gyro platter" القادمة من نيويورك التي يعود افتتحها إلى عام 1980م، وتقدم أشهى أنواع اللحوم بطريقة الساندوتشات الشهية في أكثر من 50 عربة منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تقدم عربة "Prince of venice" القادمة من جنوب كاليفورنيا، ألذ أنواع الباستا الإيطالية.

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