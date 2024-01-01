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استشارية تعديل سلوك: تكرار شكل الرسمة عند الطفل تفسر مطالبه

2 يناير 2024 · < 1 minutes
استشارية تعديل سلوك الأطفال والمراهقين، لميس الصمان
استشارية تعديل سلوك الأطفال والمراهقين، لميس الصمان

قالت استشارية تعديل سلوك الأطفال والمراهقين، لميس الصمان، إن تكرار شكل الرسمة عند الطفل تدل على مطلب له يحتاجه.

وأوضحت "الصمان"، في مداخلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن الطفل الذي يعاني من انفصال والديه على سبيل المثال دائمًا ما يرسم أسرة متكاملة لكنها متباعده، وهذا دليل احتياج للترابط.

وأضافت أن رسم الأب في حجم أكبر من رسمة الأم، دليل على شعور الطفل بقوة والده وسيطرته، في مقابل الأم التي تكون في مرحلة ضعف.

ونصحت استشارية تعديل السلوك الآباء بضرورة البحث عن أساسيات التعامل مع أبنائهم أو استشارة المختصين لمواجهة مشكلاتهم النفسية التي تظهرها تصرفاتهم.