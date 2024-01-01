استشارية تعديل سلوك: تكرار شكل الرسمة عند الطفل تفسر مطالبه

قالت استشارية تعديل سلوك الأطفال والمراهقين، لميس الصمان، إن تكرار شكل الرسمة عند الطفل تدل على مطلب له يحتاجه.

وأوضحت "الصمان"، في مداخلة مع برنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية"، أن الطفل الذي يعاني من انفصال والديه على سبيل المثال دائمًا ما يرسم أسرة متكاملة لكنها متباعده، وهذا دليل احتياج للترابط.

فيديو | استشاري تعديل سلوك الأطفال والمراهقين لميس الصمان: تكرار شكل الرسمة عند الطفل تدل على مطلب له يحتاجه مثل حالة الانفصال الأسري #الراصد pic.twitter.com/maQj6T0X9X — الراصد (@alraasd) January 1, 2024

وأضافت أن رسم الأب في حجم أكبر من رسمة الأم، دليل على شعور الطفل بقوة والده وسيطرته، في مقابل الأم التي تكون في مرحلة ضعف.

ونصحت استشارية تعديل السلوك الآباء بضرورة البحث عن أساسيات التعامل مع أبنائهم أو استشارة المختصين لمواجهة مشكلاتهم النفسية التي تظهرها تصرفاتهم.