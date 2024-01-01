وكالة الفضاء السعودية تنظم مؤتمر للتوعية بخطورة “الحطام الفضائي”

أعلنت وكالة الفضاء السعودية، عن تنظيم أول مؤتمر متخصص لها في المجال بعنوان "الحطام الفضائي: نحو تأمين مستقبل اقتصاد الفضاء العالمي"، بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (CST).

إقرأ أيضًا: الاتصالات والتقنية: نمو متسارع في قطاع الفضاء بنسبة 87% وحجم السوق تجاوز الـ 400 مليون دولار في 2022

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر خلال يومي 11 و12 من فبراير المقبل، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وذلك بهدف تعزيز الوعي العالمي حول تحديات الحطام الفضائي، وتشكيل منصة للحوار العالمي للتصدي لهذا التحدي الكبير.

وسينطلق مؤتمر الحطام الفضائي الذي يجمع الخبراء والمختصين والمهتمين في مجال الفضاء لفهم حجم التحديات والمخاطر المرتبطة بالحطام الفضائي المتزايد وتأثيره على مستقبل الفضاء، وتسليط الضوء على هذه الظاهرة المتزايدة.

كما يهدف المؤتمر لمناقشة سبل التصدي لها من خلال تشكيل آليات حوكمة عالمية فعّالة، إضافةً إلى مناقشة التشريعات والسياسات لمواجهة هذا التحدي العالمي، ودعم المشاريع البحثية الرائدة في هذا المجال.

إقرأ أيضًا:

الزعاق يوضح كيفية استخدم مواقع الشمس لتحديد القبلة