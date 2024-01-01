زلزال يضرب مدينة لوس أنجلوس الأمريكية

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن زلزال بلغت قوته 4.1 درجة ضرب منطقة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار حسبما أُعلن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن ارتجاجًا أرضيًا "خفيف جدًا" شعر به السكان في وقت مبكر من صباح الإثنين في كالفر سيتي بمقاطعة لوس أنجليس.

وأشار أحد الشهود إلى حدوث زلزال "صغير" في لونديل، الذي يقع أقرب إلى مركز الهزة في المحيط الهادي، وفقًا لتقديرات هيئة المسح الأميركية.

ووقع الزلزال على بُعد 19 كيلومترًا قبالة منطقة رانشو بالوس فيرديس، التي تقع على بُعد نحو 50 كيلومترًا من مدينة لوس أنجليس وفقًا للمصدر ذاته.

يُشار إلى أن ولاية كاليفورنيا تتعرض بشكل دوري لهزات أرضية، ووفقًا لخبراء الزلازل، يُعتبر من المرجح حدوث زلزال قادر على تسبب أضرار كبيرة في هذه المنطقة خلال العقود القادمة.

يأتي هذا في سياق تزايد الظواهر الزلزالية، حيث بدأ العام الجديد بحدوث زلازل في اليابان أسفرت عن أضرار جسيمة وفاقمت حالة الطوارئ بمقتل أربعة أشخاص.