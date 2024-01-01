الريدز يتصدر بريميرليج بعد رباعية في شباك نيوكاسل يونايتد

فاز فريق ليفربول على نظيره نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وذلك على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

وسجل أهداف ليفربول كلًا من: محمد صلاح (هدفين)، وجونز وجاكبو، بينما سجل هدفي نيوكاسل: ألكسندر إيزاك وبوتمان.

وتصدر ليفربول الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي بـ45 نقطة حصدها من 20 مباراة، فاز في 13 منها، وتعادل في 6 لقاءات، بينما خسر الريدز مباراه واحدة.

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