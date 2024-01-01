“الرميح” يتحدى إعاقته.. حول الكتب الورقية إلى إلكترونية

يستعد حسن الرميح وهو طالب موهوب في المنطقة الشرقية للمشاركة في معرض آيسف 2024.

لم تمنع الإعاقة حسن من المشاركة في معرض إبداع 2024 بمشروع "التعرف على النصوص بطريقة إلكترونية".

وأبدع حسن الرميح في مشروعه البحثي حول تحويل الكتب الورقية إلى كتب إلكترونية بدون تدخل بشري أو حدوث أخطاء إملائية.

وشارك الرميح في أولمبياد إبداع في نظم البرمجيات بمشروعه البحثي، الذي أكد أنه دافعه الأول كان والده الكفيف، الذي يجد صعوبة في قراءة الكتب الورقية ومن ثم فهو يحتاج إلى تحويلها إلى نص الكتروني مكتوب.

وأوضح الطالب أن اللغة العربية بها الكثير من الأبحاث التي تتناول التعرف على النصوص، لافتا إلى أن مشروعه يتناول صورة ويحولها إلى نص مكتوب بعيدا عن الطريق القديمة التي قد تحدث أخطاء في عملية النقل لكن بمشروعه فنسبة الخطأ لن تتعدى 3%.

وبيّن أنه بتقنيات مبتكرة استطاع تحويل الصورة وإخراجها كنص الكتروني ثم مقارنته بأكثر من مليون كلمة عربية، و80 مليون كلمة مستقبلا.

وشدد على أن الإعاقة ليست عائقا أمام النجاح والإبداع بل هي تحدي.