الانضباط تغرم النصر 19 ألف ريال بسبب تأخر لاعبيه للنزول إلى الملعب أمام التعاون

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النصر تغرم النصر 19.6 ألف ريال، بسبب تأخر لاعبي الفريق الأول في الدخول إلى أرضية الملعب ما ادى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الفريق أمام مضيفه التعاون في حساب الجولة الـ19 من دوري روشن والتي انتهت بفوز أصفر العاصمة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأكدت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

لجنة الانضباط تغرم النصر 19 الف ريال بسبب تأخر لاعبيه للنزول إلى الملعب أمام التعاون#نشرة_الأخبار | #SSC pic.twitter.com/2q2g0uz7Ll — SSC (@ssc_sports) January 1, 2024

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة خلف الهلال المتصدر بـ 53 نقطة.

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