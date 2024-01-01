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الانضباط تغرم النصر 19 ألف ريال بسبب تأخر لاعبيه للنزول إلى الملعب أمام التعاون

2 يناير 2024 · < 1 minutes
نادي النصر
نادي النصر

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي النصر تغرم النصر 19.6 ألف ريال، بسبب تأخر لاعبي الفريق الأول في الدخول إلى أرضية الملعب ما ادى إلى تأخر بداية الشوط الثاني من المباراة التي جمعت الفريق أمام مضيفه التعاون في حساب الجولة الـ19 من دوري روشن والتي انتهت بفوز أصفر العاصمة بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأكدت اللجنة أن القرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة خلف الهلال المتصدر بـ 53 نقطة.

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