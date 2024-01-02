خاص.. موقف خورخي خيسوس من عرض البرازيل

كشفت مصادر مقربة من البرتغالي خورخي خيسوس مدرب فريق الهلال عن موقفه من عرض البرازيل لتولي تدريب السامبا.

وكشفت بعض التقارير أن البرتغالي خورخي جيسوس ومواطنه أبيل فيريرا، مدرب بالميراس، ضمن خيارات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، من أجل تدريب المنتخب في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن دخول خورخي جيسوس دائرة اهتمام البرازيليين، جاء على ضوء تقديمه مستويات جيدة رفقة فريقه الحالي، الهلال حيث يعيش فترة رائعة مع متصدر المسابقة، متصدر بطولة الدوري.

وأكدت المصادر أن خيسوس لا يفكر في الرحيل عن صفوف الهلال والأولوية بالنسبة له في البقاء مع الزعيم لشعوره بالراحة مع الفريق من كل الجوانب.