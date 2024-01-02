أول تعليق رسمي من منتخب سوريا على استبعاد السومة في أمم آسيا

تحدث عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب السوري لأول مرة عن استبعاد عمر السومة من قائمة المنتخب السوري في أمم آسيا.

قال عصام الحضري عبر قناة «الكأس القطرية»:" عمر السومة لاعب كبير وتاريخه يتحدث عنه، استبعاده من قائمة المنتخب السوري لا يقلل منه".

أضاف:" مررت بتلك الأمور من قبل، تم استبعادي من قائمة المنتخب المصري وكان هيكتور كوبر مدير فني للفراعنة، ما حدث معي حدث مع السومة".

تابع الحضري:" تعمد استبعاد كوبر لـ السومة حتى تتم إقالته ويحصل على الشرط الجزائي؟ هذا غير صحيح، كوبر لا يفكر في الشرط الجزائي، لأن هذا الموقف حدث معه ونحن نخوض تصفيات كأس العالم، بعد مباراة كوريا وتحقيق الانتصار تقدم باستقالته لكن الاتحاد السوري تمسك باستمراره".

أوضح الحضري:" عندما تتخذ قرارا من الممكن ألا ترضى عنه الجماهير، ولكننا كجهاز فني نحترم كل اللاعبين، وكوبر هو صاحب القرار الأول والأخير".

أكد الحضري:" السومة لاعب تاريخه كبير، ونحترمه جميعا، ليس هناك سببا فنيا لاستبعاده أو مشاكل كما يردد البعض، القصة كلها رؤية الجهاز الفني ولابد من احترامها سواء كانت إيجابية أو سلبية".

أتم الحضري:" هل يتراجع كوبر عن قراره باستبعاد السومة؟ لا.. أعرف كوبر وعملت معه من سنين شخصيته قوية، وحدث موقف مشابه في منتخب مصر مع حسام غالي، كان قائدا للنادي الأهلي.. واستبعده كوبر من المنتخب ونتج عن ذلك ضجة إعلامية كبيرة، لكن قراره بدون رجعة فيه، ولم يعد حسام غالي للمنتخب بعدها".