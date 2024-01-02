“البيئة” تطلق فعالية “بحَّار” بنسختها الأولى في ينبع الخميس

تنطلق فعالية "بحار" في نسختها الأولى بمحافظة ينبع، يوم الخميس المقبل، التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة بالمشاركة مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بالمحافظة، وتهدف الفعالية لإبراز أجود أنواع الأسماك، وعرض أشهى المأكولات البحرية.

وتستمر الفعالية التي يحتضنها كورنيش ينبع لمدة 7 أيام وتجمع بين الأنشطة الثقافية، والسياحية، والتراثية، بالإضافة إلى نشاطات المسؤولية الاجتماعية، وتصاحبها مجموعة متنوعة من العروض الفنية، والموسيقى الحية، بالإضافة إلى الحرف اليدوية البحرية، والفنون التشكيلية، إلى جانب فعاليات ترفيهية خاصة بالأطفال.

وتشتهر ينبع بأكثر من 17 نوعًا من الأسماك الفريدة، أهمها الهامور، الشعور، الناجل، الحبار، البهار، كما تحتضن مرفأ العزيزية الذي يستوعب 347 قارب صيد، ويحتوي ساحات للخدمات، ومواقف بمساحة 19800م، بالإضافة إلى منصات عائمة لرسو القوارب بطول 500م، مع توفر جميع الخدمات المساندة الأخرى كمحطة للبنزين والديزل، ومحطة للكهرباء، وشبكة لمكافحة الحريق.