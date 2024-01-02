الشباب يضغط للتعاقد مع نجم نابولي الإيطالي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن رغبة نادي الشباب في التعاقد مع جناح نابولي، ماتيو بوليتانو، في يناير المقبل

وبحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت"، فإن الشباب السعودي يهتم كثيرا بالتعاقد مع بوليتانو، لتدعيم صفوف الفريق الذي يعاني في دوري روشن.

وأضافت الصحيفة "الشباب يمتلك بالفعل، خطة جاهزة وضعها المدير الرياضي دومينيكو تيتي لاعب سامبدوريا السابق، من أجل ضم بوليتانو في الميركاتو الشتوي المقبل".

وأكدت أن الشباب مستعد لتقديم راتب كبير من أجل إغراء ماتيو بوليتانو، من أجل إقناعه بالانتقال للعب في الدوري السعودي للمحترفين".

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هدف ماتيو بوليتانو الأساسي هو البقاء في صفوف نابولي حتى نهاية مسيرته الكروية.