“الهيئة الجغرافية اليابانية” ترجح تحرك الأرض لمسافة 1.3 متر إلى الغرب جراء زلزال أمس

رجحت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن يكون الزلزال الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا اليابانية أمس، قد أدى إلى تحرك الأرض في منطقة نوتو القريبة من مركز الزلزال، لمسافة 1.3 متر إلى الغرب.

وأشارن هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، إلى هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، قامت بتحليل البيانات الواردة عن نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، بعد وقوع الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر.

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وأوضحت هيئة المعلومات الجغرافية المكانية اليابانية، إن الأرقام الأولية تشير إلى أن نقطة المراقبة في مدينة واجيما بمقاطعة إيشيكاوا، شهدت أكبر تحرك للارض، حيث تحركت أفقيًا لمسافة نحو 1.3 متر إلى الغرب.

وأضافت الهيئة أن التحليل يشير إلى وجود تحرك للارض ناحية الغرب بمسافة متر واحد تقريبا في بلدة أناميزو، و80 سنتيمترًا في مدينة سوزو. كما تحركت نقطة مراقبة في نوتوجيما بمدينة ناناو لمسافة 60 سنتيمترًا ناحية الشمال الغربي باتجاه ساحل بحر اليابان.