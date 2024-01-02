زيلينسكي: تسرب المعلومات ساعد روسيا في إفشال الهجوم الأوكراني المضاد

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن تسرب المعلومات قبل الهجوم الأوكراني المضاد سمح لروسيا بالحصول على ميزة عسكرية، مما ساعدها على إعداد دفاعاتها.

ورأى الرئيس الأوكراني، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست" البريطانية، إن تسرب المعلومات قبل الهجوم المضاد، كان العامل الأكبر الذي ساعد روسيا على إعداد دفاعاتها".

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وشنت القوات الأوكرانية، هجومها المضاد في 4 يونيو الماضي، في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوريجيا، وشارك في المعركة ألوية دربها حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومسلحة بمعدات أجنبية، لكنهم لم يتمكنوا حتى من التغلب على الدفاع التكتيكي للقوات الروسية، وتكبدوا خسائر فادحة.