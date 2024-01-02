أخبار الرياضة

قرار حمدالله من الانتقال إلى الرجاء المغربي

2 يناير 2024 · < 1 minutes
عبدالرزاق حمدالله
عبدالرزاق حمدالله

كشفت مصادر مقربة من المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد عن موقفه بشأن عرض الرجاء المغربي.

 

وقدم الرجاء عرضا للتعاقد مع حمدالله في يناير الجاري.

 

وأكدت المصادر أن حمدالله يضع الأولوية لديه في البقاء مع الاتحاد وعدم الرحيل عن صفوف العميد.

 

وفرضت لجنة الانضباط عقوبة على المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد بعد مباراة النصر الأخيرة في دوري روشن.

 

وقررت لجنة الانضباط تغريم عبدالرزاق حمدالله وحسن كادش ثنائي فريق ‎الاتحاد 20 ألف ريال لكل منهما بسبب غيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية مباراة ‎النصر.

 

وتغلب النصر على الاتحاد بخمسة أهداف لهدفين في آخر مباريات الفريقين بدوري روشن.