قرار حمدالله من الانتقال إلى الرجاء المغربي

كشفت مصادر مقربة من المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد عن موقفه بشأن عرض الرجاء المغربي.

وقدم الرجاء عرضا للتعاقد مع حمدالله في يناير الجاري.

وأكدت المصادر أن حمدالله يضع الأولوية لديه في البقاء مع الاتحاد وعدم الرحيل عن صفوف العميد.

وفرضت لجنة الانضباط عقوبة على المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد بعد مباراة النصر الأخيرة في دوري روشن.

وقررت لجنة الانضباط تغريم عبدالرزاق حمدالله وحسن كادش ثنائي فريق ‎الاتحاد 20 ألف ريال لكل منهما بسبب غيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية مباراة ‎النصر.

وتغلب النصر على الاتحاد بخمسة أهداف لهدفين في آخر مباريات الفريقين بدوري روشن.