الزعاق: نعيش أطول ليالي السنة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إننا نعيش في الفترة الحالية أطول ليالي السنة، مضيفًا أنه بعد 3 أشهر يتساوى طول الليل مع النهار، وبعد 6 أشهر سنعيش أطول نهار السنة.

وتابع الزعاق في برنامج "تقويم" المذاع على قناة "العربية"، أن "العامة يسمون هذه الليالي أبو عشاءين لأننا من طول الليل نحتاج إلى أن نتعشى مرتين"، مضيفًا "خذوا حقكم من النوم".

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وأوضح خبير الأرصاد، أنه إذا اجتمعت برودة الأرض "الصقيع" وبرودة السماء "الرياح الشمالية"، تتحقق مقولة "هبت رياح الشمالي بردها شيني ما تدفي النار لو حنا شعلناها" وهذا لا يكون إلا بعد انصراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الشمالية، مضيفًا أن العامة يقولون لا برد إلا بعد الانصراف.

وأشار إلى أن الدفء يأتي من وجه الشمس، وأن هذه الأيام لا نرى الشمس كثيرًا بعدما أصبح النهار قصيرًا، موضًا أن ها ما يجعل القطب الشمالي متجمّدًا، حيث أن الليل يستمر لمدة 6 أشهر وتظهر الشمس في الأفق ولا تظهر عمودية كما تظهر في منطقتنا.