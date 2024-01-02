عروض الهجانة ومهارات الخيالة تجذب أنظار زوار مهرجان الإبل

جذبت عروض ومهارات الفرسان والهجانة أنظار زوار القرية التراثية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام تحت شعار "عز لأهلها"،

شَدَّت أصوات حداء أهل الإبل والأشعار المنشدة بألحان أهل البادية زوار وزائرات المهرجان، بكلمات جمعت بين جزالة المعنى وجمال الصوت.

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وأدى قرابة 20 فارسًا، عروض الخيالة التي شهدت مهارات وعروض بهلوانية مختلفة أمام الضيوف والزوار، وهم يمتطون خيولهم العربية الأصيلة بجميع التجهيزات.

كما انجذب الزوار لاستعراض الهجانة لمهارات الهجن؛ لإثبات القدرة على تطبيع الهجن مثل "الدوران، والزحف، والتنويم".

وشهدت الفعاليات استعراض فنون تقليدية على ظهور الهجن، ارتبطت قديمًا بسباقات الهجن، حيث تردد فيه الهجانة قصائد الفخر والاعتزاز بأصالة الهجن.

وتعرّف الأطفال عبر هذه الفعاليات على حياة وتاريخ أجدادهم من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة وهادفة، أُعدت لهم من إدارة المهرجان؛ بهدف نقل هذا الموروث إليهم من أجل الحفاظ عليه.