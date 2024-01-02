وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 35 إلى العريش تمهيدًا لدخول المساعدات للفلسطينيين

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 35، اليوم الثلاثاء، إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

وتحمل الطائرة الإغاثية السعودية الـ 35، على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 25 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

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وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.