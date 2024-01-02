365 طائرة مساعدات.. السعودية تسير نحو 10% من الطائرات الإغاثية للشعب الفلسطيني

تواصل السعودية تقديم المساعدات الإغاثية إلى الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقًا من دورها التاريخي المعهود بالوقوف مع الفلسطينيين في مختلف الأزمات والمحن للتخفيف من معاناتهم التي تمر بهم.

وتستمر المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية المتنوعة للمتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة.

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ومدت السعودية جسرًا جويًا إلى مطار العريش في مصر، لتقديم المواد الإغاثية والمساعدات إلى أهالي قطاع غزة، منذ 9 نوفمبر الماضي، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

35 طائرة إغاثية سعودية

ووصلت اليوم الثلاثاء، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 35، وتحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 25 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

واستقبل مطار العريش الدولي في مصر، منذ اندلاع الحرب بغزة في السابع من أكتوبر الماضي، 365 طائرة مساعدات، ووصل اليوم إلى مطار العريش 3 طائرات بينهم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 35.

ومن بين 365 طائرة مساعدات من منظمات دولية بينها الأمم المتحدة والصحة العالمية وعشرات الدول العربية والغربية، وصل عدد الطائرات الإغاثية السعودية إلى 35 طائرة حتى اليوم، ما نسبته 9.58% من إجمالي عدد الطائرات.

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واستقبل مطار العريش منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، نحو 11 ألف طنًا من المساعدات المتنوعة، يتم تفريغها تمهيدًا لدخولها إلى غزة عبر معبر رفح.

جهود السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني

وانطلاقًا من الدور التاريخي المعهود لمساعدة الشعب الفلسطيني، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في 2 نوفمبر الماضي، الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وبلغ مجموع التبرعات السعودية التي جمعتها منصة "ساهم" ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، نحو أكثر من 600 مليون ريال.

وسير مركز الملك سلمان، من ميناء جدة الإسلامي 4 بواخر إغاثية ضمن الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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ووقع المركز اتفاقيات تعاون مشترك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.