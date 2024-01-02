أمير جازان يُدشن حملة الدفاع المدني للسلامة “معًا لشتاء آمن”

‏‎دشَّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم الثلاثاء، حملة مديرية الدفاع المدني بالمنطقة للسلامة تحت شعار "معًا لشتاء آمن".

واستمع أمير جازان، خلال استقباله لمدير الدفاع المدني العميد سلطان بن ناصر القحطاني وعددٍ من ضباط المديرية، في مكتبه بالإمارة، لشرح عن خطة العمل المعدة لهذه الحملة، وآلية تنفيذها، والخطة الزمنية المحددة لها، والمنشآت والفعاليات المستهدفة فيها، والنتائج المراد تحقيقها.

وأوضح العميد القحطاني أنه تم تخصيص قوة بشرية وآلية كبيرة تتكون من ضباط ومفتشي السلامة الميدانيين لتنفيذ الحملة ولتطبيق الإجراءات والأنظمة بحق المخالفين لاشتراطات ومتطلبات السلامة، وذلك وفق تعليمات ولوائح الدفاع المدني مع جاهزية تامة لجميع الفرق الميدانية على مدار الساعة لجميع الحالات الطارئة.

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