السعودية لشراء الطاقة تطرح 4 مشروعات للمنافسة بطاقة إجمالية تبلغ 7200 ميجاواط

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، اليوم الثلاثاء، عن طرح 4 مشروعات للمنافسة لتوليد الطاقة الكهربائية بنظام الإنتاج المستقل، بطاقة إجمالية تبلغ 7200 ميجاواط.

وتتوزع هذه المشروعات على محطتي رماح 1 ورماح 2 في المنطقة الوسطى، ومحطتي النعيرية 1 والنعيرية 2 في المنطقة الشرقية، بطاقة إنتاجية تبلغ 1800 ميجاواط لكل محطة، وستعمل جميع هذه المحطات بتقنية الدورة المركبة، بالغاز الطبيعي، مع جاهزيتها لبناء وحدات لالتقاط الكربون.

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وأكدت الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) أن هذه المشروعات تأتي تماشيًا مع مبادرة "السعودية الخضراء" وطموح المملكة للوصول إلى الحياد الصفري لغازات الاحتباس الحراري من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون بحلول عام 2060م أو قبل ذلك عند نضج وتوفر التقنيات اللازمة.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات تأتي امتدادًا لجهود وزارة الطاقة الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية "المملكة 2030"، المتمثلة في الإسهام في رفع كفاءة توليد الكهرباء، وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر إنتاج الطاقة، وإزاحة الوقود السائل، وصولاً إلى مزيج الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة و الغاز بنسبة 50% لكل منهما.

وأوضحت الشركة السعودية لشراء الطاقة أنه يمكن للمهتمين والراغبين الاطلاع على موعد تلقي طلبات الاستثمار في المشروعات بزيارة الموقع الإلكتروني: https://powersaudiarabia.com.sa.