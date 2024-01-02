لرفع كفاءة العمالة.. “الاعتماد المهني” يبدأ أعمال الفحص المهني في مصر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء المرحلة الأولى من برنامج "الفحص المهني" في مصر بالتعاون مع وزارة العمل المصرية، للتأكد من امتلاك العامل المهارات اللازمة لأداء المهنة التي يرغب في العمل بها قبل دخوله سوق العمل السعودي.

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يستهدف البرنامج في المرحلة الأولى خمسَ مجالاتٍ مهنية، وهي السباكة، والكهرباء، واللحام، وميكانيكا السيارات، والنجارة، فيما تعمل الوزارة على إضافة مجموعة مجالات مهنية أخرى في المراحل القادمة، وذلك وفق توأمة منظومة فحص المهارات في البلدين الشقيقين لرفع كفاءة العمالة المهنية وجودة الخدمات المهنية المقدمة.

يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتفعيل البرنامج في عدة دول بعد نجاح تفعيله في باكستان والهند وبنجلاديش وسريلانكا خلال الأشهر الماضية، بعد أن أصبحت شهادة الفحص المهني متطلبًا أساسيًا لعملية استقدام العمالة المهنية إلى المملكة لعوائل محددة من المهن، والتي يمكن الحصول عليها من أحد مراكز الفحص المعتمدة في بلد العامل - قبل قدومه - بعد اجتياز اختبارين أحدهما نظري والآخر عملي.

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