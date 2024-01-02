مارسيليا يكشف موقفه من انتقال أوناحي إلى دوري روشن

كشف فرانكي توردي مسئول الاتصال بنادي مارسيليا الفرنسي موقفهم من بيع المغربي عز الدين أوناحي إلى دوري روشن

وقال توردي في تصريحاتصحفية: "نادي مارسيليا لا يعلق على مثل هذه الشائعات التي صدرت خلال الفترة الماضية"

وأضاف "ما أستطيع تأكيده أن عز الدين أوناحي مستمر مع نادي مارسيليا خلال الفترة المقبلة، والتقارير التي صدرت خلال الفترة الأخيرة بشأن وصول عرض للنادي من جانب أندية الدوري السعودي أمر غير صحيح".

وكانت صحيفة leo sport الفرنسية، قد أكدت خلال الفترة الماضية على وجود رغبة من جانب أندية الشباب واتحاد جدة في الحصول على خدمات أوناحي من نادي مارسيليا الفرنسي في يناير الجاري.