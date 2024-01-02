3 نجوم من أمم إفريقيا على رادار الدوري السعودي

مع اقتراب انطلاق بطولة أمم افريقيا في نسختها المقبلة في كوت ديفوار، يتواجد أكثر من نجم في القارة السمراء على رادار الدوري السعودي للانتقال في يناير الجاري.

ويأتي على رأس اللاعبين محمد صلاح لاعب المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي والذي يعتبر هدف رئيسي للاتحاد حتى الآن.

ليفربول سبق أن رفض عرضاً ضخماً بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لصلاح قبل الموعد النهائي للانتقالات الصيفية.

ووقّع صلاح عقداً جديداً مدته 3 سنوات مع الريدز في صيف عام 2022، ما يعني أنه سيتبقى له 12 شهراً فقط لاستمرار عقده في نهاية موسم 2023 - 2024. وكان صلاح في حالة جيدة مع ليفربول هذا الموسم، وسجل 18 هدفاً، وله 10 تمريرات حاسمة في 27 مباراة .

كما يعتبر المغربي عز الدين أوناحي لاعب فريق مارسيليا الفرنسي مطلب رئيسي أيضًا في دوري روشن.

وقال موقع "فوت ميركاتو" المتخصص في سوق الانتقالات إن قائمة من 4 أندية سعودية تود ضم اللاعب، هي أندية الهلال والاتحاد والشباب والأهلي، بالإضافة لنادي الدحيل القطري.

وتضم القائمة أيضًا، الجزائري سعيد بن رحمة، الذي بات قريبا من الرحيل عن فريقه الإنجليزي وست هام يونايتد ، وقال موقع "فوتبول إنسايدر" إن اللاعب لديه عروض سعودية وفرنسية في فترة الشتاء الحالية.