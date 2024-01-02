مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 9.8 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 86.04 نقطة ليقفل عند مستوى 12123.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9.8 مليارات ريال.

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ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 366 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 137 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا والأقل انخفاضًا

وكانت أسهم شركات تشب، وسال، وساكو، ومجموعة صافولا، والمراعي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت، ونسيج، وسابتكو، ومعادن، وأماك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.04% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، وأمريكانا، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، والأهلي، والراجحي، وأديس هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 142.14 نقطة ليقفل عند مستوى 24630.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26.2 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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