السفراء المعينون حديثًا لدى عدد من الدول الصديقة يؤدون القسم أمام خادم الحرمين

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر عرقه بالرياض، اليوم، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة.

وأدى القسم كل من الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن السفيرة المعينة لدى مملكة إسبانيا، والسفير المعين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، والسفير المعين لدى جمهورية المجر ماجد بن عبدالعزيز العبدان.

كما أدى القسم كل من السفير المعين لدى جمهورية موريشيوس فايز بن مشل التمياط، والسفير المعين لدى جمهورية أوغندا محمد بن خليل فالوده، والسفير المعين لدى جمهورية بلغاريا رامي بن سعود العتيبي.