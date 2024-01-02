تلمس احتياجات المواطنين

يعكس توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبناء على ما رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن شاملا الدعم الإضافي لمدة عام كامل، عناية القيادة الرشيدة بأبنائها المواطنين وتلمس حاجتهم.

وحتى نهاية العام الماضي بلغ إجمالي ما دفعـه برنامج حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقته قبل قرابة 75 شهرًا أكثر من 185 مليار ريال وفق آلية واضحة تضمن الشفافية والنزاهة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين حيث تتم مراجعة بيانات المستفيدين بشكل دوري كما تتم مراجعة وتحديث شروط التسجيل في البرنامج وفق المتغيرات.

وليس برنامج حساب المواطن هو آلية الدعم الوحيدة التي تقدمها الدولة للمواطنين؛ بل هو واحد من ضمن عدة برامج منها الضمان الاجتماعي المطور وبرنامج ريف ودعم الباحثين عن العمل "حافز" وتعويضات المتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم "ساند" وغيرها من البرامج.

كما تدعم المملكة الأسر المنتجة وتشجع العمل الحر والعمل عن بعد والعمل وفق الساعات المرنة، وتوفر الآليات والضوابط التي تحقق الاستقرار الاقتصادي، بهدف تحويل الأسر السعودية من الاحتياج إلى الاكتفاء.

وتحرص القيادة السعودية في كل مناسبة على تقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات من خلال العديد من برامج الدعم الاجتماعي التي تهدف بالأساس تخفيف الأعباء عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تلقي بظلالها على كافة أنحاء العالم.