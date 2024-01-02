الاتفاق يعلن تعيين مارك ألين مديرًا رياضيًا تنفيذيًا

أعلن نادي الاتفاق تعيين مارك ألين مديرًا رياضيًا تنفيذيًا للنادي.

وأكد الاتفاق في بيانه أن مارك سيكون معني بجميع الصلاحيات التنفيذية الإدارية والفنية الخاصة بكرة القدم وكذلك تم إلغاء نصب مدير تطوير كرة القدم ودمج مهامه السابقة مع المهام المناطة بالمدير الرياضي التنفيذي.

ويسع الاتفاق لضم 3 لاعبين من النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، حال رحيلهم عن الفريق الأصفر، حسب ما ذكرته تقارير صحفية

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت إلى أن الاتفاق يريد ضم الثلاثي خالد الغنام، وأيمن يحيى، وعبدالله مادو

وفي شأن متصل، حدد الاتفاق مصعب الجوير، لاعب الهلال، كبديل محتمل حال فشلت صفقة ضم زميله عبدالإله المالكي على سبيل الإعارة في يناير.