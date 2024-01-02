“الغذاء والدواء” تضبط موادًا غذائية منتهية الصلاحية في جدة وأبها

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة مخالفة تخزّن منتجات غذائية منتهية الصلاحية في مستودعين بمدينتي جدة وأبها.

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وأوضحت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، أنه ضمن عمليات الرصد والتقصي التي تنفذها على منتجات مخالفة، تم العثور على منتجات غذائية عصائر، شوكولاتة، حليب مكثف، بودرة الشوكولاتة ،حبوب القمح، رقائق ذرة، بأحد المستودعات بمدينة أبها.

وكشفت عمليات التحقق الاشتباه بوجود مستودع آخر تابع للمنشأة بجدة يتم تخزين المنتجات فيه قبل تسويقها، حيث جرى متابعة تحميل المنتجات المخالفة من مستودع الشركة بعسير وتتبع المركبة حتى وصولها إلى المستودع بجدة، وتم ضبط وحجز المنتجات المخالفة مع منتجات أخرى تم العثور عليها داخل المستودع، حيث بلغت كمية المنتجات المنتهية الصلاحية 5600 كجم.

وأشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة وذلك وفق نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وتطبيق عقوبة تقدر بـ 300 ألف ريال على الشركة مع إتلاف المنتجات.

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