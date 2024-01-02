تعليم الشرقية يطلق برامج الأولمبياد العالمي للغة الإنجليزية

أطلقت إدارة تعليم المنطقة الشرقية ممثلةً في إدارة النشاط (بنات) أمس فعاليات الأولمبياد العالمي للغة الإنجليزية(ELO) 2024 تحت شعار National Heritage، وذلك في إطار قياس مهارات اللغة الإنجليزية والبحث العلمي ضمن منافسات التصفيات المرحلية للفرق المشاركة.

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وتخضع المشاركات للجان تحكيم تستمر لمدة 3 أيام، وتستهدف الطالبات لفئتي الكبار والصغار، بمشاركة فريقين متأهلين من الكبار وفريقين متأهلين من الصغار على مستوى المنطقة الشرقية.

وتمر التصفيات عبر ثلاث لجان تحكيم للفرق المشاركة والبالغ عددها 24 فريقا على مستوى المكاتب التعليمية في المنطقة الشرقية، بمشاركة محكمات من مشرفات اللغة الإنجليزية والنشاط واللاتي خضعن لورشة تأهيليه لتأهيل المحكمات في لجان التحكيم.

وتسعى إدارة التعليم لإكساب الطلبة مهارات القيادة والمشاركة الفاعلة في القرارات التربوية والتعليمية بالمدرسة وتعزيز القدرات الحوارية وتقبل الآراء المختلفة والتعايش وتأصيل الممارسات الإيجابية والسلوك المعتدل.

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