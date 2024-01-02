المركزي السعودي: 198 مليون عملية نقاط بيع بقيمة 13.9 مليار ريال خلال أسبوع

أعلن البنك المركزي السعودي، تحقيق 198 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال الفترة من 24 إلى 30 من ديسمبر 2023م، بقيمة تجاوزت 13.6 مليار ريال.

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 6,9 مليون عملية ، بقيمة إجمالية بلغت 944 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1,5 مليون عملية، بقيمة 407 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 137 ألف عملية، بقيمة 191 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 1,1 مليون عملية، بقيمة 256 مليون ريال .

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فيما بلغ عدد العمليات في محطات الوقود 14 مليون عملية، بقيمة 840 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 8,5 مليون عملية، بقيمة 877 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1,3 مليون عملية، بقيمة 393 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 702 ألف عملية بقيمة، 344 مليون ريال.

كما بلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1,7 مليون عملية، بقيمة 131 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في السلع والخدمات المتنوعة 23 مليون عملية، بقيمة 1,6 مليار ريال، وبلغ عدد العمليات في الترفيه والثقافة 3 مليون عملية، بقيمة 363 مليون ريال، وبلغ عدد العمليات في المطاعم والمقاهي 57 مليون عملية، بقيمة 1,9 مليار ريال، في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 28 مليون عملية، بقيمة 2,1 مليار ريال.

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وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 61 مليون عملية، بقيمة 4.6 مليار ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 8.3 مليون عملية، بقيمة 614 مليون ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 8.2 مليون عملية بقيمة 582 مليون ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في تبوك 4.2 مليون عملية بقيمة 283 مليون ريال، وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 68 مليون عملية بقيمة 4,1 مليار ريال.

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