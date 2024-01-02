أخبار دوليّة

250 مليون دولار على 5 سنوات.. المملكة تقدم الشريحة الأخيرة من دعم موازنة الأردن

2 يناير 2024 · < 1 minutes
جانب من توقيع الاتفاق
جانب من توقيع الاتفاق

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في عمان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية عن تحويل الجزء الأخير من الشريحة الخامسة والأخيرة من المنحة السعودية، بقيمة 38.6 مليون دولار أمريكي.

ومن جانبها، قالت زينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، إن هذه الشريحة هي الأخيرة، وبقيمة 50 مليون دولار، تم التوقيع اليوم على 38.6 مليون دولار منها، بينما تسلم الأردن المبلغ المتبقي في السابق.

تشكل هذه الدفعة جزءًا من المساهمة السعودية البالغة 250 مليون دولار على مدى خمس سنوات (2018-2022)، في إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة مكة المكرمة في عام 2018.

وأعربت وزيرة التخطيط الأردنية عن شكرها للدعم المتواصل الذي قدمته المملكة العربية السعودية للأردن، مشددة على أهمية الدعم السعودي في دعم أولويات التنمية وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.

من جهته، أكد السفير السعودي لدى الأردن نايف السديري أن تحويل الدفعة يأتي في إطار الالتزام الدائم للمملكة العربية السعودية بدعم الأردن، وتحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. وأشار إلى قوة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف مع التحديات الإقليمية، مؤكدًا على دور الدعم السعودي في دعم مسارات النمو والإنتاج في المملكة الأردنية الهاشمية.