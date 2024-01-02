250 مليون دولار على 5 سنوات.. المملكة تقدم الشريحة الأخيرة من دعم موازنة الأردن

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في عمان ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية عن تحويل الجزء الأخير من الشريحة الخامسة والأخيرة من المنحة السعودية، بقيمة 38.6 مليون دولار أمريكي.

ومن جانبها، قالت زينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، إن هذه الشريحة هي الأخيرة، وبقيمة 50 مليون دولار، تم التوقيع اليوم على 38.6 مليون دولار منها، بينما تسلم الأردن المبلغ المتبقي في السابق.

فيديو | وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في الأردن زينة طوقان متحدثة عن المنحة المقدمة من المملكة للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار خلال 5 سنوات #الإخبارية pic.twitter.com/ZYQtcUdeQF — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 2, 2024

تشكل هذه الدفعة جزءًا من المساهمة السعودية البالغة 250 مليون دولار على مدى خمس سنوات (2018-2022)، في إطار الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة مكة المكرمة في عام 2018.

وأعربت وزيرة التخطيط الأردنية عن شكرها للدعم المتواصل الذي قدمته المملكة العربية السعودية للأردن، مشددة على أهمية الدعم السعودي في دعم أولويات التنمية وتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.

من جهته، أكد السفير السعودي لدى الأردن نايف السديري أن تحويل الدفعة يأتي في إطار الالتزام الدائم للمملكة العربية السعودية بدعم الأردن، وتحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. وأشار إلى قوة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف مع التحديات الإقليمية، مؤكدًا على دور الدعم السعودي في دعم مسارات النمو والإنتاج في المملكة الأردنية الهاشمية.