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باحث في شؤون الجماعات المتطرفة: الإرهابيون متطورون تكنولوجيًا ويستقطبون الأطفال عبر منصات الألعاب

2 يناير 2024 · < 1 minutes
لباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، حمود الزيادي
لباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، حمود الزيادي

قال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، حمود الزيادي، إن منصات الألعاب الإلكترونية بيئة خصبة لأعمال الجماعات المتطرفة التي تحاول استقطاب الأطفال لأفكارها.

وأضاف "الزيادي"، في مقابلة مع فضائية "العربية": "هؤلاء يدخلون إلى منصات الإلعاب الإلكترونية كلاعبين عاديين ثم يحاولون تمرير عبارات معينة عدائية وتكفيرية تخلق لدى الطفل ميولًا متطرفة ليسهل استقطابهم لاحقًا في سن المراهقة".

وأكد الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أن الجماعات الإرهابية خلال العقد الماضي استثمروا منصات التواصل الاجتماعي في استقطاب المراهقين وحتى الأطفال حاليًا عبر منصات الألعاب الإلكترونية، مضيفًا أن هذه الجماعات تستجيب للتطورات التكنولوجية ويدركون كيفية التعامل معها، ومن ثم يطورون من أساليبهم لجذب الأطفال والمراهقين، وهنا يبرز دور الأسرة والمدرسة في مواجهة هذه الأفكار.

 