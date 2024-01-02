باحث في شؤون الجماعات المتطرفة: الإرهابيون متطورون تكنولوجيًا ويستقطبون الأطفال عبر منصات الألعاب

قال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، حمود الزيادي، إن منصات الألعاب الإلكترونية بيئة خصبة لأعمال الجماعات المتطرفة التي تحاول استقطاب الأطفال لأفكارها.

#نشرة_الرابعة | الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة حمود الزيادي: تمرير عبارات معينة من قبل الجماعات المتطرفة عبر الألعاب الإلكترونية يخلق لدى الطفل ميولا متطرفا ليسهل استقطابه لاحقا في سن المراهقة@Humoud_Alzyadi pic.twitter.com/SEn50Mp2Fb — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 2, 2024

وأضاف "الزيادي"، في مقابلة مع فضائية "العربية": "هؤلاء يدخلون إلى منصات الإلعاب الإلكترونية كلاعبين عاديين ثم يحاولون تمرير عبارات معينة عدائية وتكفيرية تخلق لدى الطفل ميولًا متطرفة ليسهل استقطابهم لاحقًا في سن المراهقة".

#نشرة_الرابعة | الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة حمود الزيادي: الجماعات المتطرفة تطوّر في أدوات التجنيد من وسائل التواصل قبل سنوات إلى الألعاب الإلكترونية اليوم@Humoud_Alzyadi pic.twitter.com/JyG4DBu6RH — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 2, 2024

وأكد الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أن الجماعات الإرهابية خلال العقد الماضي استثمروا منصات التواصل الاجتماعي في استقطاب المراهقين وحتى الأطفال حاليًا عبر منصات الألعاب الإلكترونية، مضيفًا أن هذه الجماعات تستجيب للتطورات التكنولوجية ويدركون كيفية التعامل معها، ومن ثم يطورون من أساليبهم لجذب الأطفال والمراهقين، وهنا يبرز دور الأسرة والمدرسة في مواجهة هذه الأفكار.