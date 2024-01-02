مختص في الأمن السيبراني: ليس هناك جهاز متصل بالشبكة محمي 100%؜

قال المختص في الأمن السيبراني، الدكتور خالد الشمراني، إنه ليس هناك جهاز متصل بالشبكة محمي 100%.

؜وأضاف الشمراني خلال استضافته على قناة "الإخبارية": "عندما نتحث عن جهاز محمي بنسبة 100% فهذا كلام عارٍ تمامًا من الصحة".

وتابع: "نتكلم بأرقام فعلية، اليوم وصلنا عالميًا إلى حماية نظام يصل إلى 80%، وهناك 20% إذًا لا نستطيع أن نؤكد أنه محمي تمامًا".

واختتم الشمراني حديثه: "أقدر أقول ليس هناك جهاز متصل بالشبكة محمي 100%؜".