مختص في الأمن السيبراني: ليس هناك جهاز متصل بالشبكة محمي 100%؜

قال المختص في الأمن السيبراني، الدكتور خالد الشمراني، إنه ليس هناك جهاز متصل بالشبكة محمي 100%.
وأضاف الشمراني خلال استضافته على قناة "الإخبارية": "عندما نتحث عن جهاز محمي بنسبة 100% فهذا كلام عارٍ تمامًا من الصحة".
وتابع: "نتكلم بأرقام فعلية، اليوم وصلنا عالميًا إلى حماية نظام يصل إلى 80%، وهناك 20% إذًا لا نستطيع أن نؤكد أنه محمي تمامًا".
واختتم الشمراني حديثه: "أقدر أقول ليس هناك جهاز متصل بالشبكة محمي 100%".
فيديو | المختص في الأمن السيبراني د. خالد الشمراني: ليس هناك جهاز متصل بالشبكة محمي 100%#الراصد pic.twitter.com/MNj8bE4nMU
— الراصد (@alraasd) January 2, 2024