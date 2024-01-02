حرس الحدود يحبط تهريب 210 كيلوجرامات من “القات المخدر” في عسير

نجحت دوريات حرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير في إحباط عملية تهريب كبيرة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على أمان الحدود.

تم ضبط 210 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات للجهات المختصة.

وأهابت الجهات الأمنية بالمواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بأنشطة تهريب أو ترويج للمخدرات.

ويمكن الاتصال بالأرقام المخصصة للإبلاغ في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية عبر الرقم (911)، وفي بقية مناطق المملكة عبر الرقم (999).

كما يمكن التواصل مع بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر الرقم (995) أو البريد الإلكتروني [email protected]. حيث يتم التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة وبكفاءة عالية.