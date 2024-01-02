مانشيني يمنع نقل وديات “الأخضر” تلفزيونيًا

قرر الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن تقام المباريات الودية للأخضر استعدادًا لكأس آسيا المقبلة، دون نقل تلفزيوني، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ويخوض "الأخضر" 3 وديات أمام كل من لبنان وفلسطين وهونغ كونغ في 4 و9 و10 من يناير الجاري، قبل أن يفتتح مشواره بكأس آسيا في 16 من الشهر ذاته بمواجهة عُمان.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشيني يهدف من هذا القرار إلى الحفاظ على سرية نهجه التكتيكي وتجربة اللاعبين قبل انطلاق البطولة المهمة بعيداً عن أنظار الخصوم.

وأشارت إلى أن المدرب الإيطالي يَعتبر أن حفظ السرية وعدم تعريض خططه وتكتيكاته للخصوم قبل البطولة يعدان أمرًا حاسمًا في تأمين النجاح للمنتخب السعودي، من خلال إقامة المباريات الودية بعيدًا عن البث التلفزيوني.

وكان مانشيني قد أعلن في وقت سابق قائمة "الأخضر" المشاركة في كأس آسيا 2023، وجاءت كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي وراغد نجار وأحمد الكسار.

في الدفاع: حسن كادش وعون السلولي وعلي البليهي وعلي لاجامي وحسان التمبكتي وسعود عبد الحميد وفواز الصقور وأيمن يحيى وعبد الله الخيبري.

في خط الوسط: عبد الإله المالكي ومختار علي وفيصل الغامدي وعيد المولد وسالم الدوسري وعباس الحسن وناصر الدوسري ومحمد كنو وسامي النجعي.

في الهجوم: فهد المولد وعبد الرحمن غريب وفراس البريكان وعبد الله رديف وصالح الشهري.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.