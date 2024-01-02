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مدير الاعتماد بهيئة التخصصات الصحية: نحن البورد الوحيد في العالم الذي يقدم 175 اختصاص ولجاننا سعودية 100%

2 يناير 2024 · < 1 minutes
الدكتور حسين الحسين، المدير التنفيذي للاعتماد بهيئة التخصصات الصحية
الدكتور حسين الحسين، المدير التنفيذي للاعتماد بهيئة التخصصات الصحية

قال الدكتور حسين الحسين، المدير التنفيذي للاعتماد بهيئة التخصصات الصحية، إن أكثر من 99% من لجان الهيئة سعودية مائة بالمائة، تقدم 175 اختصاص وهي بذلك تتقدم على جميع البوردات العالمية.

وأضاف "الحسين"، في لقاء مع برنامج "يا هلا" عبر فضائية "روتانا خليجية"، أن هذه الهيئة يمكن الحديث عنها الآن بأنها بصمة وبناء ومنتج سعودي نفتخر به، يضاهي البوردات العالمية.