مدير الاعتماد بهيئة التخصصات الصحية: نحن البورد الوحيد في العالم الذي يقدم 175 اختصاص ولجاننا سعودية 100%

قال الدكتور حسين الحسين، المدير التنفيذي للاعتماد بهيئة التخصصات الصحية، إن أكثر من 99% من لجان الهيئة سعودية مائة بالمائة، تقدم 175 اختصاص وهي بذلك تتقدم على جميع البوردات العالمية.

د.حسين الحسين (المدير التنفيذي للإعتماد بهيئة التخصصات الصحية): أكثر من 99% من لجان الهيئة سعوديين، والبورد السعودي يضاهي البوردات العالمية @Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/sZMMfZwDV2 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 2, 2024

وأضاف "الحسين"، في لقاء مع برنامج "يا هلا" عبر فضائية "روتانا خليجية"، أن هذه الهيئة يمكن الحديث عنها الآن بأنها بصمة وبناء ومنتج سعودي نفتخر به، يضاهي البوردات العالمية.