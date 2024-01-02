“فالكونز” بطلًا للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية

اختتمت منافسات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2023، بإقامة البطولة السابعة والأخيرة من بطولات الدوري للعبة كول أوف ديوتي "Call Of Duty" التي حصل على لقبها فريق فالكونز "Team Falcons".

وأقيم حفل ختام الدوري في مقر القمة المنافسة السعودية بالمدينة الإعلامية بالرياض، إذ تم تتويج فريق فالكونز عقب نهاية البطولة السابعة بجائزة التجميع النقطي التي يحصل عليها الفريق الفائز عن طريق تجميع النقاط من جميع بطولات الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية خلال العام، كما نال لقب أفضل نادٍ في النسخة الثانية من موسم 2023 وذلك نظير الجهود التي قدمها طوال مسيرته في موسم 2023 للدوري.

وأكد مدير المنافسات الاحترافية بالاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عبدالله النصر أن الاتحاد يعمل لتقديم جميع المقومات التي تجعل من الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية المنصة المثلى لممارسي الرياضات الإلكترونية، وأن يكون مثالاً يحتذى به حول العالم.

وقال: "نفخر بما قدمناه خلال موسم الدوري، ويسعدنا رؤية الأندية واللاعبين والجماهير مستمتعين بالدوري وأنه حصلوا على تجربة احترافية لاقت استحسانهم، ونعد مجتمع الرياضات الإلكترونية بدوري استثنائي في عام 2024.

يذكر أن الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية أقام خلال موسم 2023 سبع بطولات وبنظام نسختين تنافس فيها أندية الرياضات الإلكترونية السعودية في جميع أنواع الألعاب الإلكترونية كألعاب التصويب والألعاب الإستراتيجية والألعاب الرياضية.

ويسعى الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية من خلال الدوري لأن يرفع من جودة المخرجات المحلية لأن تكون قادرة على ريادة المشهد العالمي وأن تتمشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية والتي تهدف لأن تصبح المملكة مركزًا للعبة.