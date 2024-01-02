بحث علمي سعودي: مستخلص النانو لأوراق التين والزيتون يحمي الكبد من “تلف السكري”

أجرت جامعة جدة بحثًا علميًّا يكشف عن فوائد مذهلة لمستخلصات النانو من أوراق التين والزيتون في حماية أنسجة الكبد ضد تأثير ارتفاع مستوى السكر في الدم وتلف الكبد الناجم عن مرض السكري من النوع الثاني.

قادت الدكتورة صفاء بنت حسن قحل، الباحثة في كلية العلوم بالجامعة، هذا البحث الذي استهدف دراسة تأثير مستخلصات النانو من أوراق التين (Ficus carica) وأوراق الزيتون (Olea europaea) بالمقارنة مع عقار الليراجلوتايد (Liraglutide) على أنسجة الكبد ومستوى السكر والدهون في الدم. تمت الدراسة على نموذج من الفئران المصابة بالسكري من النوع الثاني.

وأوضحت الدكتورة قحل أن الفحص التشريحي المرضي تم بعد ثمانية أسابيع من العلاج، حيث تم تقسيم الفئران إلى مجموعات تضمنت مجموعة ضابطة سالبة للسكري ومجموعات تم حقنها بالستربتوزوتوسين لإحداث نموذج للسكري.

وأشارت الدكتورة إلى أهمية هذه الدراسة في سياق صناعات الأدوية والمجتمع العلمي، مع التركيز على الفوائد المحتملة لمنتجات الأعشاب المضادة للسكري. ورغم أهمية النتائج الحالية، أكدت على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج وفهم الآليات الدقيقة التي تقف وراء هذه الفوائد المحتملة.