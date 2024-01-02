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بحث علمي سعودي: مستخلص النانو لأوراق التين والزيتون يحمي الكبد من “تلف السكري”

2 يناير 2024 · < 1 minutes
الدكتورة صفاء بنت حسن قحل الباحثة في كلية العلوم بالجامعة
الدكتورة صفاء بنت حسن قحل الباحثة في كلية العلوم بالجامعة

أجرت جامعة جدة بحثًا علميًّا يكشف عن فوائد مذهلة لمستخلصات النانو من أوراق التين والزيتون في حماية أنسجة الكبد ضد تأثير ارتفاع مستوى السكر في الدم وتلف الكبد الناجم عن مرض السكري من النوع الثاني.

قادت الدكتورة صفاء بنت حسن قحل، الباحثة في كلية العلوم بالجامعة، هذا البحث الذي استهدف دراسة تأثير مستخلصات النانو من أوراق التين (Ficus carica) وأوراق الزيتون (Olea europaea) بالمقارنة مع عقار الليراجلوتايد (Liraglutide) على أنسجة الكبد ومستوى السكر والدهون في الدم. تمت الدراسة على نموذج من الفئران المصابة بالسكري من النوع الثاني.

وأوضحت الدكتورة قحل أن الفحص التشريحي المرضي تم بعد ثمانية أسابيع من العلاج، حيث تم تقسيم الفئران إلى مجموعات تضمنت مجموعة ضابطة سالبة للسكري ومجموعات تم حقنها بالستربتوزوتوسين لإحداث نموذج للسكري.

وأشارت الدكتورة إلى أهمية هذه الدراسة في سياق صناعات الأدوية والمجتمع العلمي، مع التركيز على الفوائد المحتملة لمنتجات الأعشاب المضادة للسكري. ورغم أهمية النتائج الحالية، أكدت على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج وفهم الآليات الدقيقة التي تقف وراء هذه الفوائد المحتملة.