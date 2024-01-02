وزارة الصحة تكشف عن الفئات الأكثر أولوية في الحصول على لقاح كورونا المطور

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، الفئات الأكثر أولوية التي يُنصح بأخذها للقاح كورونا المطور وآلية الحصول عليه.

وأوصت وزارة الصحة في بيان، بالحصول على اللقاح لمن بلغ 18 عامًا وأكثر، مشددة على ضرورة منح اللقاح للفئات التالية:

1- كل من بلغ 50 عامًا وأكبر.

2- الحوامل.

3- الممارسين الصحيين الذين يتعاملوا مباشرة مع المرضى.

4- المصابين بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة بما فيها السرطان النشط بين 17 وحتى 50 عام.

واختتمت الوزارة بيانها: "احصل على اللقاح من خلال حجز موعد من تطبيق صحتي (موعد حضوري لعيادات التطعيمات التنفسية)".