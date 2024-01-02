الاتحاد التركي يصدر بياناً بشأن إلغاء مباراة السوبر في الرياض

أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم، بيان رسمي بشأن مباراة فناربخشة وجالطة سراي في السوبر التركي، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة الماضي، في السعودية.

وجاء البيان التركي كالتالي: "نحن نعتقد بأنه لا ينبغي للسياسة أن تتدخل في الرياضة".

وتابع: "ناديا فناربخشة وجالطة سراي وافقا على لعب السوبر التركي في مدينة الرياض وبعض الإدعاءات من قبلهما ليست صحيحة".

وأختتم: "جميع المتطلبات والشروط التي ينص عليها نظام FIFA والتي يجب تطبيقها تسري على هذه المباراة".

ومن جانبه كان موسم الرياض أصدر بيانًا عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس" يوضح خلال السبب وراء ألغاء مباراة السوبر التركي، كان كالتالي: "إشارة إلى مباراة السوبر التركي لكرة القدم بين فريقي فنار بخشه وغلطة سراي، المقرر إقامتها على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض".

وتابع: "نود أن نؤكد في البداية على اعتزازنا بالعلاقة الوثيقة مع الجمهورية التركية الشقيقة في مختلف المجالات ومن بينها المجال الرياضي".

وأكد: "وقد كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقاً للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة".

وأردف: "حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقاً للوائح والأنظمة الدولية".

وأوضح البيان: "كما تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي في داخل الملعب وفي المدرجات تقديرا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفاً عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".

وكان ملعب الأول بارك سيستضيف أحداث مباراة السوبر التركي بين فريقي جالطة سراي وفناربخشة، والتي ألغيت بسبب عدم حضور أي من الفريقين للملعب.