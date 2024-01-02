قائمة “الأخضر” لكأس آسيا.. فرصة أخيرة لمن تخطوا حاجز الثلاثين عامًا

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني، روبرتو مانشيني، قائمة "الأخضر" النهائية، استعدادًا لخوض منافسات كأس آسيا.

ومن المقرر إقامة البطولة القارية في قطر خلال الفترة من 12 يناير 2024 حتى 10 فبراير المقبلين.

ويتواجد الأخضر ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.

وتعد قائمة "الأخضر" فرصة أخيرة لعدد من النجوم كونهم تخطوا حاجز الثلاثين عامًا.

وربما تكون بطولة كأس آسيا بقطر المشاركة الأخيرة لحارس الفيحاء أحمد الكسار صاحب الـ 32 عامًا.

وينطبق الأمر نفسه على لاعب الاتحاد حسن كادش صاحب الـ 31 عامًا، وأيضًا مهاجم الهلال صالح الشهري صاحب الـ 30 عامًا.

وتم استدعاء الكسار للتواجد في القائمة الأولية للأخضر، بعد إصابة حارس الهلال محمد العويس.

ويخوض "الأخضر" 3 وديات أمام كل من لبنان وفلسطين وهونغ كونغ في 4 و9 و10 من يناير الجاري، قبل أن يفتتح مشواره بكأس آسيا في 16 من الشهر ذاته بمواجهة عُمان.

وكان مانشيني قد أعلن في وقت سابق قائمة "الأخضر" المشاركة في كأس آسيا 2023، وجاءت كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي وراغد نجار وأحمد الكسار.

في الدفاع: حسن كادش وعون السلولي وعلي البليهي وعلي لاجامي وحسان التمبكتي وسعود عبد الحميد وفواز الصقور وأيمن يحيى وعبد الله الخيبري.

في خط الوسط: عبد الإله المالكي ومختار علي وفيصل الغامدي وعيد المولد وسالم الدوسري وعباس الحسن وناصر الدوسري ومحمد كنو وسامي النجعي.

في الهجوم: فهد المولد وعبد الرحمن غريب وفراس البريكان وعبد الله رديف وصالح الشهري.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.