تسجيل مسرب لمحادثة قائد الطائرة اليابانية قبل اصطدامها في مطار هانيدا بطوكيو

شُوهدت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية اليابانية، الثلاثاء، والنيران تشتعل فيها في مطار هانيدا بطوكيو، وفقًا لما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة (NHK)، في حين تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم، الذي بلغ عددهم 379 شخصًا بسلام.

فيديو مترجم لمحادثة برج المراقبة الجوية مع طائرة الخطوط اليابانية من طراز #A350 والمشغلة لرحلة JL516 التي اصطدمت بطائرة تابعة لخفر السواحل من طراز Dash 8 اليوم. التسجيلات تظهر عدم وجود أي محادثات بين طائرة خفر السواحل وبرج المراقبة الجوية، كما انها لم تكن مزودة بجهاز ADS-B الذي… https://t.co/PtftkGMWHw pic.twitter.com/0thqhtc2MV — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) January 2, 2024

وقد أظهر مقطع مسجل جانبًا من محادثات طائرة الرحلة JL516 مع برج المراقبة، بينما لم تظهر التسجيلات وجود أي محادثات بين طائرة خفر السواحل وبرج المراقبة الجوية، والتي لم تكن مزودة بجهاز ADS-B الذي يبث موقع الطائرة بشكل دقيق لبرج المراقبة وللطائرات الأخرى، ما يعتقد أنه السبب الرئيسي في الحادث.

وأقلعت رحلة الخطوط الجوية اليابانية رقم 516 من مطار نيو شيتوس في هوكايدو إلى مطار هانيدا بطوكيو، وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK).

وأعلنت الخطوط الجوية اليابانية أن الطائرة اصطدمت عند هبوطها بما يبدو أنها طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني.