طرح تذاكر مواجهتي “الأخضر” أمام قيرغيزستان وتايلاند

أعلن مجلس جمهور المنتخب السعودي، عن طرح تذاكر مباراتي الأخضر أمام تايلاند وقيرغيزستان في بطولة كأس آسيا.

وتنطلق بطولة كأس آسيا يوم 12 يناير الجاري وتستمر فعالياتها حتى يوم 10 فبراير، وستقام في دولة قطر.

ويتواجد الأخضر في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا، وإلى جانبه منتخبات عمان، وتايلاند، وقرغيزستان.

ونشر الحساب الرسمي لمجلس جمهور السعودية عبر منصة إكس كالتالي: " تذاكر مباراتي الأخضر أمام قيرغيزستان وتايلاند متوفرة ، احصل على تذكرتك وادعم الصقور في كأس آسيا 2023".

ويفتتح منتخب السعودية مشواره في بطولة كأس آسيا بمواجهة عمان وذلك يوم 16 يناير الجاري.

وكان روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية قد أعلن عن قائمة الأخضر والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي وراغد نجار وأحمد الكسار.

خط الدفاع: حسن كادش وعون السلولي وعلي البليهي وعلي لاجامي وحسان التمبكتي وسعود عبد الحميد وفواز الصقور وأيمن يحيى وعبد الله الخيبري.

خط الوسط: عبد الإله المالكي ومختار علي وفيصل الغامدي وعيد المولد وسالم الدوسري وعباس الحسن وناصر الدوسري ومحمد كنو وسامي النجعي.

خط الهجوم: فهد المولد وعبد الرحمن غريب وفراس البريكان وعبد الله رديف وصالح الشهري.