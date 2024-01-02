“الأخضر” يواصل استعداداته لمواجهة منتخب لبنان وديًا الخميس

واصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، برنامجه التدريبي في معسكره المقام في سيلين بدولة قطر خلال الفترة ( 31 ديسمبر - 11 يناير )، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر.

ويستعد "الأخضر" لخوض وديته الأولى في المرحلة الحالية أمام منتخب لبنان بعد يوم غدٍ الخميس على ملعب نادي الغرافة القطري، عند الساعة الرابعة عصرًا.

ميدانيًا، قسم المدير الفني روبرتو مانشيني، البرنامج التدريبي لحصتين تدريبيتين أجريت كلاهما على ملعب منتجع سيلين، الأولى في الفترة الصباحية حيث قسم مانشيني اللاعبين لمجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين اكتفوا يوم أمس بتمارين التقوية، حيث أجريت لهم الاختبارات اللياقيه الفسيولوجية.

فيما خصص مانشيني تمارين تقوية للمجموعة الثانية في النادي الرياضي ثم تمارين تكتيكية على أرضية الملعب .

وفي الفترة المسائية فرض مانشيني تمارين متنوعة بدأت بتمارين الاحماء ثم تمرين المربعات ثم تمرين التمرير بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، سمح المدير الفني بمغادرة الثلاثي "علي هزازي، خالد الغنام، محمد مران" من معسكر الأخضر بعد إعلان قائمة الأخضر النهائية المشاركة في كأس آسيا 2023 .

ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي يوم غدٍ الأربعاء بحصة تدريبية مسائية على "ملعب منتجع سيلين ".