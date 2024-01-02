على خلفية مظاهرات داعمة لفلسطين.. رئيسة جامعة هارفارد تُجبر على الاستقالة

تقدمت رئيسة جامعة هارفارد كلودين غاي باستقالتها، الثلاثاء، وسط تصاعد مزاعم حول السرقة الأدبية والانتقادات المستمرة لشهاداتها المتعلقة بمعاداة السامية، وذلك على خلفية مظاهرات داعمة لفلسطين شهدتها الجامعة الفترة الماضية.

جلسة استماع بالكونجرس

وتستند الاتهامات ضد "غاي" إلى تشبيه النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك دعوات بعض الطلاب إلى "الانتفاضة"، وهو مصطلح يشير إلى الاحتجاجات الفلسطينية الأولى عام 1987 ضد الاحتلال الإسرائيلي، بالحض على "إبادة جماعية ضد اليهود عام 1987 في إسرائيل والعالم"، وطالبت "غاي" بتوضيح ما إذا كان هذا النوع من الشعارات يتعارض مع قواعد السلوك في جامعة هارفارد، خلال جلسة استماع عقدت لها في الكونجرس ديسمبر الماضي حول معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وأجابت "غاي": "نحن نؤيد حرية التعبير، حتى لو كان ذلك يتعلق بآراء مرفوضة ومهينة وبغيضة. عندما يتحول الخطاب إلى سلوك ينتهك سياساتنا، بما في ذلك السياسات المرتبطة بالتحرش أو التنمر. نتخذ تدابير".

وفي رسالة إلى مجتمع هارفارد الثلاثاء، قالت "غاي": "بقلب مثقل ولكن بحب عميق لهارفارد، أكتب لأعلن أنني سأتنحى عن منصبي كرئيس.. لم أتخذ هذا القرار بسهولة. في الواقع، كان الأمر صعبًا للغاية لدرجة أنه لا يمكن وصفه بالكلمات لأنني كنت أتطلع إلى العمل مع الكثير منكم لتعزيز الالتزام بالتميز الأكاديمي الذي دفع هذه الجامعة العظيمة عبر القرون".

وأضافت في رسالتها: "أصبح من الواضح أنه من مصلحة جامعة هارفارد أن أستقيل حتى يتمكن مجتمعنا من اجتياز هذه اللحظة المليئة بالتحدي الاستثنائي مع التركيز على المؤسسة بدلًا من التركيز على أي فرد".

من هي كلودين غاي؟

هي الرئيس الثلاثون لجامعة هارفارد، تولت المنصب اعتبارًا من الأول من يوليو 2023. وقبل توليها هذا المنصب، عملت لمدة خمس سنوات كعميدة لكلية الآداب والعلوم في جامعة هارفارد، وسبق لها أيضًا أن شغلت منصب عميدة العلوم الاجتماعية في الفترة من 2015 إلى 2018. وقد انضمت إلى هارفارد في عام 2006 كأستاذة للحكومة، وتم تعيينها أستاذة للدراسات الأفريقية والإفريقية الأمريكية في عام 2007، وتم تعيينها أستاذة ويلبر أ. كويت للحكومة في عام 2015.

غاي تميزت بقيادتها الفعّالة خلال جائحة كوفيد-19، حيث أولوت الأولوية باستمرار لأهداف حماية صحة المجتمع وضمان استمرارية العملية التعليمية والبحث العلمي. وتولت عملية تخطيط استراتيجي شاملة، وتسلط الضوء على جوانب الهياكل الأكاديمية ومواردها وعملياتها.

وكباحثة رائدة في السلوك السياسي، تفرغت لاستكشاف قضايا العرق والسياسة في أمريكا، مسلطة الضوء على تأثير انتخاب أصحاب المناصب من الأقليات على تصورات المواطنين ومشاركتهم السياسية. واهتمت بمواضيع متنوعة مثل بيئات الأحياء والعلاقات بين مجموعات الأقليات، مع التركيز على العلاقات بين الأمريكيين السود واللاتينيين.

وقد حازت غاي على العديد من الجوائز والتكريمات، وهي عضو في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، وتابعت دراستها العليا في معهد السياسة العامة في كاليفورنيا، ومركز الدراسات المتقدمة في العلوم السلوكية، ومعهد رادكليف للدراسات المتقدمة في جامعة هارفارد. وتشغل حاليًا مواقع رئاسية في عدة هيئات إدارية وأكاديمية بارزة.