اتحاد الطائرة يخفض عدد الأجانب والمواليد لفرق الدوري الممتاز الموسم المقبل

قرر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز للموسم المقبل 2024-2025 إلى لاعبين فقط ومشاركة لاعب واحد "مواليد" داخل الملعب، مع اقتصار تسجيل اللاعبين المواليد على اللاعبين الذين سيستفيد منهم المنتخب، ولم يسبق لهم المشاركة مع منتخبات بلدانهم الأصلية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد اللعبة أمس الأول، برئاسة الدكتور خالد الزغيبي، الذي شهد اعتماد المجلس للحساب الختامي للاتحاد وميزانية عام 2024، وعددًا من اللوائح المحدثة والآلية الجديدة لمسابقة كأس الاتحاد، إلى جانب إطلاق رابطة الهواة.

وأكد الزغيبي أن مشاركة ثلاثة لاعبين أجانب ولاعبين مواليد في الدوري الممتاز السعودي خلال الثلاثة مواسم الماضية حققت أهدافها، وأحدثت نقلة ملموسة جعلت الدوري أكثر إثارة ونديّة، مشيرًا إلى خطة الاتحاد القادمة في هذا الجانب، التي تركز على الفئات السنية ومشروع البراعم الكبير، الذي اعتمد على اللاعبين طوال القامة والذين سيصلون في الموسم المقبل للفريق الأول ويتطلب إشراكهم فرصة لن تتحقق إلا بتقليص عدد اللاعبين الأجانب والمواليد.

ولفت رئيس اتحاد كرة الطائرة الانتباه إلى النتائج المتميزة التي حققتها المنتخبات في الفئات السنية خلال الثلاث مواسم الماضية، منوّهًا بمواكبتها لخطط الاتحاد وتصادق على مشروعه المعني بالاهتمام بالفئات السنية، وفق معايير عالية جدًا، من حيث طول القامة والتأسيس المتقن، وهو المشروع الذي لن يتسى له النجاح، إلا باتخاذ خطوات جادة من شأنها ضمان نضوجه لجني ثماره في المواسم المقبلة.‫