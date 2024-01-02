خبير بحماية البيئة: إعادة تدوير النفايات منزليًا عادة مربحة ماليًا يجب غرسها بمجتمعنا

أكد الناشط البيئي سعيد السهيمي على أهمية إعادة تدوير المخلفات كعادة يجب أن تغرس في أبناء الشعب السعودي، مشيرًا إلى عوائدها المالية المربحة جدًا.

وأضاف السهيمي، في مداخلة مع برنامج "الشارع السعودي" في قناة "السعودية" الثلاثاء، أن المملكة بها عديد من الجمعيات التي تسهل هذه المهمة للمقبلين عليها.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية "عيني" لإعادة التدوير، إن المملكة اليوم في مصاف الدول المتطورة صاحبة الرؤية الطموحة، ناصحًا المواطنين ممن لم يساهموا في حماية بيئتهم بعد بإعادة التدوير وتدريب أبنائهم على هذا السلوك.

وكان البرنامج أجرى استفتاء رأي حول إعادة التدوير، عبر منصة "إكس"، شارك به 2138 شخصًا، صوتت نسبة 79% منهم بأنها لا تعيد التدوير، بينما كانت نسبة من يشاركون بإعادة التدوير 6%، ومن يحاولون اكتساب هذه العادة المربحة ماليًا 15% فقط.