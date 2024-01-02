أعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، الأرقام الرسمية للاعبي "الأخضر" في كأس آسيا 2023 التي تقام بدولة قطر.

وواصل المنتخب الوطني برنامجه التدريبي في معسكره المقام في سيلين بدولة قطر خلال الفترة ( 31 ديسمبر - 11 يناير )، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.

وجاءت الأرقام الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في كأس آسيا كالتالي:

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني، روبرتو مانشيني، قد أعلن في وقت سابق قائمة "الأخضر" المشاركة في كأس آسيا، وجاءت كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي وراغد نجار وأحمد الكسار.

في الدفاع: حسن كادش وعون السلولي وعلي البليهي وعلي لاجامي وحسان التمبكتي وسعود عبد الحميد وفواز الصقور وأيمن يحيى وعبد الله الخيبري.

في خط الوسط: عبد الإله المالكي ومختار علي وفيصل الغامدي وعيد المولد وسالم الدوسري وعباس الحسن وناصر الدوسري ومحمد كنو وسامي النجعي.

في الهجوم: فهد المولد وعبد الرحمن غريب وفراس البريكان وعبد الله رديف وصالح الشهري.