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الأرقام الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في كأس آسيا

2 يناير 2024 · < 1 minutes
MANCHESTER, ENGLAND - AUGUST 15: (EDITORS NOTE: Image has been digitally altered) The Manchester United squad (Back Row L-R: Physio Richard Merron, Coach Charlie Owen, Timothy Fosu-Mensah, Marcos Rojo, Aaron Wan-Bissaka, Mason Greenwood, Paul Pogba, Harry Maguire, Chris Smalling, Nemanja Matic, Scott McTominay, Axel Tuanzebe, Coach Richard Hawkins, Coach Paul Brand. Middle Row L-R: Dr Steve McNally, Coach Michael Carrick, Coach Kieran McKenna, Tahith Chong, Jesus Gamez, Victor Lindelof, Sergio Romero, David de Gea, Lee Grant, Phil Jones, Anthony Martial, Diogo Dalot, Eric Bailly, Goalkeeping Coach Richard Hartis, Coach Emilio Alvarez, Kit Manager Alec Wylie. Front Row L-R: Alexis Sanchez, Angel Gomes, Daniel James, Juan Mata, Jesse Lingard, Manager Ole Gunnar Solskjaer, Ashley Young, Assistant manager Mike Phelan, Marcus Rashford, Luke Shaw, Andreas Pereira, Fred, Brandon Williams) pose for the annual team photo at Old Trafford on August 15, 2019 in Manchester, England. (Photo by Manchester United/Manchester United via Getty Images)

أعلن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، الأرقام الرسمية للاعبي "الأخضر" في كأس آسيا 2023 التي تقام بدولة قطر.

وواصل المنتخب الوطني برنامجه التدريبي في معسكره المقام في سيلين بدولة قطر خلال الفترة ( 31 ديسمبر - 11 يناير )، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا 2023 التي تنطلق يوم 12 من شهر يناير الحالي.

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.

وجاءت الأرقام الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في كأس آسيا كالتالي:

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني، روبرتو مانشيني، قد أعلن في وقت سابق قائمة "الأخضر" المشاركة في كأس آسيا، وجاءت كما يلي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي وراغد نجار وأحمد الكسار.

في الدفاع: حسن كادش وعون السلولي وعلي البليهي وعلي لاجامي وحسان التمبكتي وسعود عبد الحميد وفواز الصقور وأيمن يحيى وعبد الله الخيبري.

في خط الوسط: عبد الإله المالكي ومختار علي وفيصل الغامدي وعيد المولد وسالم الدوسري وعباس الحسن وناصر الدوسري ومحمد كنو وسامي النجعي.

في الهجوم: فهد المولد وعبد الرحمن غريب وفراس البريكان وعبد الله رديف وصالح الشهري.