ناقد رياضي: في الاتحاد “بنزيما” يلعب باسمه و”حمدالله” بأهدافه

يرى الناقد الرياضي طارق النوفل، أن تعاقد إدارة نادي الاتحاد مع الفرنسي كريم بنزيما هو سبب لخسائر الفريق".

وقال النوفل خلال استضافته على قناة "الرياضية": "عبد الرازق حمدالله (مهاجم الاتحا) لاعب من طراز عالمي، وحقق إنجازات كبيرة في النصر، بجانب أنه لاعب منضبط".

وأضاف: "حمدالله هو ضالة نادي الشباب في الميركاتو الشتوي، لكن لو كنت مسؤول في الاتحاد لن أفرط فيه إطلاقًا".

وتابع: "من البداية تعاقد الاتحاد مع كريم بنزيما خطأ، لان مشكلة الاتحاد ليست في الهجوم، وبنزيما أول من فاوضه هو نادي الشباب".

وواصل: "رحيل حمدالله عن الاتحاد انتحار فني، لأنه يقدم مستوى عالي جدًا أفضل من بنزيما حتى الآن، فبنزيما يلعب بأسمه لكن حمدالله يلعب بأهدافه".

وتعرض كريم بنزيما مؤخرًا لانتقادات جماهيرية لاذعة بسبب هبوط مستواه.

ولا يشارك حمد الله مع الاتحاد بشكل مستمر، في ظل الاعتماد على خدمات الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق، في قيادة الخط الهجومي للنمور.